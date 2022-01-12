Ижевск, , 17:44 — REGNUM В Удмуртии в 2021 году была проведена административная реформа, районы республики заменили муниципальные округа.

Совещание руководителей органов местного самоуправления Удмуртии Udmurt.ru

«Районы перешли с двухуровневой на одноуровневую систему муниципального управления. То есть был упразднен поселенческий уровень власти», — сообщили в правительстве республики изданию «Интерфакс-Поволжье».

По словам представителя пресс-службы правительства Удмуртии, модель муниципального округа, в отличие от муниципального района, предполагает возможность более гибкого подхода к формированию структуры администрации и ее изменения. Эффективная система муниципального управления позволит более оперативно решать вопросы местного значения.

В настоящее время проводится формирование новой системы управления, проходит набор сотрудников, продолжаются мероприятия реализации дорожной карты по созданию муниципальных округов.

«На начало 2021 года в республике было 333 главы муниципальных образований всех уровней и 3741 депутат, то к концу года — 30 глав муниципальных округов и 779 депутатов представительных органов», — уточнил собеседник агентства. В администрациях муниципальных образований сокращено 75 штатных единиц, часть передана в подведомственные учреждения и в министерство соцполитики.

Как сообщало ИА REGNUM, весной прошлого года депутаты Госсовета Удмуртии поэтапно одобрили преобразование всех районов республики в муниципальные округа. Предполагалось, что сокращение числа муниципальных образований почти вдвое позволит улучшить экономическую ситуацию и сократить расходы на содержание чиновников.

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