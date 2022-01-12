Берлин, 12 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. О возможности блокировки мессенджера Telegram в Германии заявила 12 января министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет Die Zeit.

ИА REGNUM Запрет телеграм

Комментируя свои требования к мессенджеру назначить в Германии официального представителя для оперативного удаления запрещённого контента, Фезер пояснила, что «просто так» Telegram отключать власти не будут.

Фезер «Отключение было бы серьёзным шагом и, абсолютно точно, крайней мерой».

Тем не менее это может произойти, если руководство мессенджера не выполнит требований Берлина. Также она отметила, что было бы лучше, если бы Германию поддержали другие страны ЕС.

Добавим, что, говоря о запрещённом контенте, власти Германии подразумевают публикации противников коронавирусных ограничений.