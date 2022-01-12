Москва, 12 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Одним из ключевых факторов политического кризиса в Казахстане стали именно настроения в наиболее богатых и наиболее бедных регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

«Рвануло-то в Казахстане в самых бедных и самых богатых регионах. Поэтому взаимосвязь вообще между уровнем жизни и… потому что Алма-ата — это их Москва, с разрывом неимоверным вообще… связь между уровнем жизни и политической ментальностью в принципе более сложная», — заявил Журавлев.

«Она никогда линейна не была. Говорили, что у нас главные борцы с режимом находятся на Садовом кольце — но у них так же. Но при этом есть политические противоречия, которые на западе Казахстана. Связи очень сложные, они нелинейные», — указал он.