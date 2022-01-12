Бишкек, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров встретился с представителями предпринимателей, работающих на торгово-рыночном комплексе «Дордой» — крупнейшем вещевом рынке республики. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба правительства.

Дордой — рынок в Киргизии Vmenkov

По словам высокопоставленного чиновника, кабинет министров не вводит новые налоги, а в том случае, если годовой оборот коммерсанта меньше 8 млн сомов (7 млн рублей), действует норма, в соответствии с которой он должен освобождаться от уплаты налогов, если не ведёт импортно-экспортные операции.

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«Мы вводим фискализацию и цифровизацию для того, чтобы иметь систему учета и движения товаров, как внутри страны, так и за ее пределами. Мы готовы к диалогу, давайте придем к такому алгоритму, который будет удобен как для вас, так и для нас», — сказал он.

Также глава правительства заявил, что из-за плохой информационно-разъяснительной работы идет неверная трактовка целей введения контрольно-кассовых машин, работающих в онлайн-режиме.

Присутствовавшие на встрече предприниматели согласились с тем, что информационно-разъяснительная работа была проведена чиновниками и налоговиками на низком уровне.

Присутствовавшие на встрече представители предпринимателей с рынка «Дордой» акцентировали внимание на том, что при введении кассовых аппаратов необходимо учитывать то, о каком именно сегменте торговли ведётся речь — о розничном или об оптовом, а также исходить из индивидуальных особенностей реализуемого товара и получаемой маржи.

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