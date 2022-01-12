Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM Два жителя Екатеринбурга отданы под суд за незаконные валютные операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Валюта

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, речь идёт о сумме более 116,5 млн рублей. Эти граждане в 2016—2018 годах фактически руководили одним из юридических лиц и незаконно перевели иностранную валюту на банковские счета нерезидентов.

При этом данные обвиняемые предоставили банкам документы с заведомо недостоверными сведениями о целях, основаниях и назначении денежных переводов. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.