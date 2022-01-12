Рязань, 12 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Несколько переломов получил сотрудник ДПС, пытавшийся остановить нетрезвого водителя в Рязани, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Https://ryazan.sledcom.ru/ Задержание нетрезвого водителя

Полицейские 10 января выявили автомобиль, опасно двигающийся по проезжей части одной из улиц Рязани. Когда машина остановилась на светофоре, к ней подошёл инспектор ДПС. Водитель проигнорировал требования полицейского о прекращении движения и резко сорвался с места. Полицейский успел схватить нетрезвого водителя за верхнюю одежду, однако тот продолжил ехать, протащив сотрудника ДПС несколько десятков метров за транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, житель Кадомского района 1994 года, задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

У полицейского зафиксировано несколько переломов. Руководитель регионального СК Владимир Никешкин направил ходатайство о поощрении сотрудника ДПС за проявленную отвагу и мужество при задержании правонарушителя.