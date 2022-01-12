Бишкек, 12 января, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Кабинет министров Киргизии одобрил постановление о реализации экспериментального проекта по цифровому администрированию акцизного налога. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 12 января.

Спас Колев Акцизная марка на бутылке алкоголя

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В частности, предлагается внедрить механизм цифрового администрирования акцизного налога посредством нанесения на алкогольную и табачную продукции средств идентификации.

Киргизские власти считают, что это позволит усовершенствовать и упростить фискализацию налоговых процедур, а также снизить расходы производителей и импортеров на приобретение и нанесение акцизных марок на имеющуюся продукцию.

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