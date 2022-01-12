Нижний Новгород, , 17:33 — REGNUM Из-за распространения коронавирусного штамма «Омикрон» в Нижегородской области значительно увеличилась доля госпитализированных детей, подростков и молодёжи в возрасте до 19 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

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Сейчас на них приходится около 16% от общего числа заболевших нижегородцев.

Отмечается, что этот показатель в четыре раза выше, чем при штамме «Дельта», во время распространения которого на эту категорию граждан приходилось лишь около от 4% до 5%.

Также стало известно о том, что при штамме «Дельта» молодые люди в возрасте 20 — 39 лет составляли порядка 15% среди госпитализированных пациентов, а при штамме «Омикрон» — уже 37%.

В то же время процент госпитализации пациентов в возрасте 40 — 59 лет снизился с приходом коронавирусного штамма «Омикрон» с 38% до 23%. Доля оказавшихся в больнице нижегородцев в возрасте от 60 лет и старше также снизилась — с 43% до 25%.