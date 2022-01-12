Москва, , 17:32 — REGNUM К концу 2022 года ставка ФРС США превысит 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Джером Пауэлл Federalreserve

«В декабре 2021 года инфляция в США может превысить 7% в годовом выражении, продолжая увеличиваться, — сказал Ордов. — Индексы цен производителей и индексы настроений показывают четкие перспективы продолжения инфляционных процессов в мировой экономике. Сегодня спор в экономическом сообществе идет только о количестве решений о повышении учетной ставки со стороны ФРС США, которое нас всех ожидает в 2022 году. Диапазон версий от 3 до 7 итераций. С высокой вероятностью все решения о повышении будут на 0,25 процентных пункта. К концу года учетная ставка составит 1%+».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, к чему готовится ФРС США.

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