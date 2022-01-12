Таллин, , 17:31 — REGNUM Рекордно высокие счета за коммунальные услуги и электричество означают не только проблемы и ухудшение материального положения для жителей Эстонии, но и дополнительные налоговые поступления в госбюджет.

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Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это кажется невероятным, но государству выгодны высокие цены на энергоносители. Чем выше цена, тем больше налога с оборота поступает в бюджет, — считает он. — То есть население нищает, а государство богатеет. Плевать на народ, главное — государственный бюджет в порядке».

Публицист убежден: рост цен на электричество и газ вызван не объективными причинами, а ошибочными решениями европейских и эстонских властей: «И сейчас происходит очень простая вещь: народ Эстонии расплачивается за глупость своих правителей. А правители делают вид, что от них якобы ничего не зависит».

В этой ситуации единственно справедливым решением было бы компенсировать населению допущенные властями ошибки, написал в своем комментарии эстонский публицист Александр Чаплыгин.