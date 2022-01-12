Москва, 12 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Главе ФРС США Джерому Пауэллу развязали руки, и теперь от него можно ждать решительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание Пауэлла о том, что что высокая инфляция в США начинает обременять американских граждан.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Джером Пауэлл выступил в роли «капитана Очевидность», признав наконец долгосрочный характер всё более деструктивного инфляционного процесса, — сказал Ордов. — До этого момента, начиная со второй половины 2020 года, глава ФРС занимал страусиную позицию, утверждая, что инфляции либо нет, либо это просто пустынный мираж. Избирательные циклы влияют не только на поведение политиков, но и, похоже, даже на поведение столь высокопоставленных экономистов. Вчера его выступление было приурочено к перевыборам главы ФРС США, что было с успехом сделано».

Теперь, как полагает Ордов, руки у ФРС развязаны, и можно ожидать начала решительных мер по повышению учетной ставки уже в I квартале 2022 года.

«Но до этого момента будут полностью свернуты программы количественного смягчения, что в простонародье получило название «вертолетные деньги», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Федеральной резервной системе США будет сложно остановить инфляцию только с помощью повышения ставки.