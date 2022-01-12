Волгоград, , 17:36 — REGNUM В Волгоградской области 12 января выявлено 176 новых носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 131 613 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 122 199 человек, в том числе 300 — выписаны за минувшие сутки. осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 5 724 жителей.

Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 3 690 пациентов.