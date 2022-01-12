Москва, 12 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В России следует проводить политику централизации государственной власти. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Кремль

По мнению экономиста, в России на данный момент остро стоит проблема социального и экономического неравенства регионов. Централизация же власти позволить побороть это негативное явление, обеспечив все административные единицы страны равными финансовыми ресурсами и возможностями.

«Налоги должны платиться не в регионе, а в России. Вне зависимости от того, где бизнес зарабатывает деньги с точки зрения подачи бумаг, нужно чтобы налоги распределялись равномерно. Делать все это должен центр. То есть нам нужно двигаться по пути централизации от федерализма. Федерализм нужно оставить ограниченным культурной сферой. А все остальное должно быть в рамках унитарной республики. Это то, с чего нужно начинать. Потому что полумеры в виде дотаций, они приводят только к имитации решения проблем», — сказал Колташов.