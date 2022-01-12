В Киеве суд разрешил задержать Порошенко
Киев, 12 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Решение о задержании экс-президента Украины Петра Порошенко вынес 12 января Печёрский суд Киева, передаёт «112 Украина».
По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, «существует некое постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения».
Защита пытается оспорить это решение суда, аргументируя это тем, что Порошенко должны были уведомить заранее, поэтому «оснований для принудительной доставки Петра Порошенко в суд или его задержания, согласно закону, не существует».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Порошенко подозревают в госизмене. Это связано с энергетической политикой, которую проводил Порошенко на посту президента: якобы он поставил Украину в энергетическую зависимость от России.