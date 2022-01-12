Киев, 12 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Решение о задержании экс-президента Украины Петра Порошенко вынес 12 января Печёрский суд Киева, передаёт «112 Украина».

President.gov.ua Пётр Порошенко

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, «существует некое постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд, и существует ходатайство офиса генерального прокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения».

Защита пытается оспорить это решение суда, аргументируя это тем, что Порошенко должны были уведомить заранее, поэтому «оснований для принудительной доставки Петра Порошенко в суд или его задержания, согласно закону, не существует».

Головань «Потому что он находился в путешествии за пределами Украины, и сразу по прибытии в Украину он готов добровольно явиться в суд. Более того, не только готов, но и требует от следователя судьи назначить заседание и предоставить ему возможность принять в нем участие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Порошенко подозревают в госизмене. Это связано с энергетической политикой, которую проводил Порошенко на посту президента: якобы он поставил Украину в энергетическую зависимость от России.