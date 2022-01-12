Йошкар-Ола, 12 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Новая оптимизированная маршрутная сеть пассажирского транспорта Йошкар-Олы заработает уже в 2022 году. Об этом сообщает компания-разработчик комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом ООО «Дорнадзор».

Пресс-служба ООО «Дорнадзор» Новая транспортная схема Йошкар-Олы

По замыслу авторов новой схемы, троллейбусные и автобусные маршруты в Йошкар-Оле будут увеличены. При этом на некоторых участках улично-дорожной сети в городе будут передвигаться исключительно троллейбусы. Разработчики рекомендовали отказаться от автобусов малой вместимости и перевести городской автомобильный транспорт на средний класс.

Также компания представила подробный план-график перехода на регулируемый тариф общественного транспорта, подготовила предложения по организации новых транспортно-пересадочных узлов и строительству контактной сети для троллейбусов.

Авторы проекта подчеркнули, что при его разработке для анализа текущей ситуации использовались модули ГИС и геокодирования, а также проходила работа с жителями путем составления около 1,5 тыс. анкет для выявления проблемных точек и очагов нарушений правил дорожного движения.

В минтрансе Марий Эл заверили, что транспорт будет работать по единому расписанию, мониторинг которого будет проводить ГКУ «Управление транспорта». Также отмечается, что новая сеть предполагает организацию транспортных маршрутов в активно застраиваемых микрорайонах города.

Министерство уверяет, что магистральные троллейбусные маршруты в Йошкар-Оле будут работать до 23:00 по местному времени.

ИА REGNUM напоминает, подрядчик разработки проекта новой схемы транспортного обслуживания населения в Йошкар-Оле был выбран в мае прошлого года. Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, компания должна была разработать два варианта сценария развития транспортной сети, а также прогнозные показатели обслуживания населения при ее работе в 2024 и 2026 году.

Минтранс Марий Эл готов был выплатить подрядчику за разработку проекта 10 млн рублей, однако в ходе выбора компании-исполнителя начальная (максимальная) стоимость контракта была снижена до 6 млн рублей.

Ранее ООО «Дорнадзор» разрабатывало проекты транспортных схем в Санкт-Петербурге, Гатчине, Петрозаводске, Вологде, Североморске, Великих Луках и других городах России.