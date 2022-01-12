Москва, , 17:28 — REGNUM Восстановление мировой экономики застопорилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Восстановление мировой экономики застопорилось, неравенство между развитыми и развивающимися странами растет, пандемия и локдауны продолжаются — всё это оборачивается тяжелыми последствиями для большинства рынков мировой экономики: и рынка рабочей силы, и рынков продовольственных товаров и услуг, средств производства, и рынка научно-технических разработок и инноваций», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, какие риски угрожают мировой экономике в 2022 году.

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