Москва, 12 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В 2022 году ряд факторов будет препятствовать развитию мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала заявление Всемирного банка, эксперты которого предсказали замедление темпов роста мировой экономики.

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«В мировой экономике нарастают стагфляционные (стагфляция — ситуация, когда стагнация и рост безработицы сопровождаются ростом цен — прим. ИА REGNUM) риски, — сказала Степанова. — Сейчас мы видим ускорение стагфляционных эффектов и по причинам циклического характера развития экономики, и в связи с нарастанием мирового экономического кризиса, наблюдаемой высокой скрытой безработицей, сокращением располагаемых доходов населения и платежеспособного спроса».

Как пояснила Степанова, рост процентных ставок в мире приведет к ограничению источников финансирования проектов и инвестиций.

«Рост цен на материалы и рабочую силу в условиях неопределенности условий осуществления бизнеса и нестабильной конъюнктуры мирового рынка не способствует развитию экономики», — также добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году мировая экономика может остаться без источников для дальнейшего роста.