Москва, 12 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. У Всемирного банка есть основания ухудшать прогнозы по росту мировой экономики в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

«Всемирный банк ухудшает прогноз по росту глобальной экономики в 2022 году, прежде всего ввиду эффекта высокой базы и сокращения темпов роста цен на мировые товары, а также ожидания новых угроз эпидемиологической ситуации в мире, — сказала Степанова. — В условиях борьбы с коронавирусом ожидается экономический спад из-за отсутствия дальнейших источников роста глобальной экономики. Рычаг инвестиционного спроса компаний и населения был активно реализован рынком в 2019—2020 годы и в настоящее время не приходится ожидать его всплеска из-за высокого уровня задолженности и отсутствия средств у бизнеса и населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, рост мировой экономики замедлится до 4,1% в 2022 году.