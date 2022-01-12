Москва, , 17:25 — REGNUM Решить проблему социального и экономического неравенства регионов можно, сделав Россию унитарным государством. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«России необходима унитарная федеральная конструкция. Чтобы медики, работники образовательной сферы подчинялись министерствам. Чтобы министерства существовали не для того, чтобы проводить безобразные, деструктивные реформы, а чтобы управлять национальной системой. Чтобы региональные начальники с их командами, чтобы они занимались местными проблемами в то время, как вопросы здравоохранения и образования находились в подчинении Москвы», — сказал Колташов.

При такой ситуации финансирование образования и здравоохранения будет осуществляться из административного центра страны. Это, в свою очередь, позволит решить проблему социального и экономического неравенства регионов.

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