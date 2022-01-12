Москва, 12 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Решить проблему социального и экономического неравенства регионов можно, сделав Россию унитарным государством. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«России необходима унитарная федеральная конструкция. Чтобы медики, работники образовательной сферы подчинялись министерствам. Чтобы министерства существовали не для того, чтобы проводить безобразные, деструктивные реформы, а чтобы управлять национальной системой. Чтобы региональные начальники с их командами, чтобы они занимались местными проблемами в то время, как вопросы здравоохранения и образования находились в подчинении Москвы», — сказал Колташов.

При такой ситуации финансирование образования и здравоохранения будет осуществляться из административного центра страны. Это, в свою очередь, позволит решить проблему социального и экономического неравенства регионов.