Москва, , 17:23 — REGNUM В 2022 году Азия не застрахована от энергетического кризиса из-за дефицита угля, поставляемого из Индонезии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы ряда экспертов, согласно которым страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут столкнуться с энергетическим кризисом из-за дефицита индонезийского угля.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если учитывать, что фьючерсные контракты на уголь доходили в октябре с 173 долларов до 269 долларов, в конце декабря с 153 долларов до 203 долларов, то на период зимы цены новых контрактов уже скорее не будут ниже 153 долларов, — сказал Тимофеев. — Индонезия — главный мировой экспортёр угля, и любые ее действия сильно сказываются на цене. Введённые ограничения на экспорт в конце года уже подняли цены на 20%. На российский энергетический уголь мы видим уже рост на 10% до 130 долларов за тонну. Экспорт угля из России в основном идёт на Китай. Россия не имеет возможности сильно увеличить экспорт из-за низкой мощности железнодорожной инфраструктуры, которая весь год работала на пределе».

Эксперт также подчеркнул, что крупным поставщиком угля является и Австралия, но Китай австралийский уголь не закупает из-за политических разногласий.

«Экспорт в Китай был увеличен из Индии, Японии и Южной Кореи. Но лучшим решением для АТР остаются поставки из Индонезии», — подытожил Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Китайская Внутренняя Монголия увеличила добычу угля.

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