Москва, , 17:22 — REGNUM Если в 2022 году рост экономики стран — потребителей российской нефти замедлится, то это отразится и темпах роста ВВП РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка, согласно которым рост ВВП России замедлится в 2022 году до 2,4%, а в 2023 — до 1,8%.

Всемирный банк

«Прогноз Всемирного банка близок к консервативному варианту правительственного прогноза (2,5%), в котором заложена предпосылка о более быстром влиянии повышения ключевой ставки на экономику, — сказал Ермолаев. — Здесь следует добавить, что и само повышение ключевой ставки может оказаться более существенным, чем прогнозировалось в начале осени 2021 года. Уровни инфляции, фиксировавшиеся в октябре-декабре, оказались выше ожиданий. Но цены росли быстрее ожиданий не только в России, но и во многих других странах».

Поэтому, как полагает Ермолаев, денежно-кредитная политика будет с высокой вероятностью ужесточаться также быстрее ожиданий во многих странах.

«А удорожание кредитов, естественно, уменьшает инвестиции и потребление. Если рост экономики замедляется в странах — потребителях российской нефти и других ресурсов, то и российский экспорт замедлится. В целом мне представляется, что прогноз ВБ вполне реалистичен на данный момент», — подытожил Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк спрогнозировал замедление роста и мировой экономики.