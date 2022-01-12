Кострома, , 18:29 — REGNUM Двум жителям Костромы предъявлено обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании ребёнка. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Четвёртого января 2022 года 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков украли пятилетнюю Веронику Николаеву, а затем изнасиловали и убили ребёнка. По информации СК, обвиняемые признали вину в полном объёме.

Сейчас костромичи находятся под арестом. Расследование деля взято на личный контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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