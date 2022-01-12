Бишкек, 12 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии решило сократить с шести до четырёх месяцев интервал между основной и бустерной вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня, 12 января.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Минздрав принял такое решение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране — после новогодних праздников в республике значительно выросла заболеваемость коронавирусом.

В министерстве призвали граждан Киргизии, чей возраст превышает 60 лет, а также работников здравоохранения, образования и социального блока пройти ревакцинацию, получив бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Также в минздраве отмечают, что в последние дни в республике наблюдается высокий рост заболеваемости, спровоцированный четвертой волной пандемии коронавируса. Сейчас ежедневный прирост числа заболевших достигает 30%.