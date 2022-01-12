Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году отремонтируют 46 улиц, общая протяженность которых составляет более 80 километров. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Ремонт дороги stux

Ремонтные работы на проезжих частях будут осуществлены в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». В правительстве Петербурга оценивают стоимость работ в размере более 4,5 млрд рублей.

В приоритете находятся девятикилометровый участок Пулковского шоссе от Волхонского шоссе до границы с Гатчинским районом Ленинградской области, участок улицы Маршала Казакова протяженностью 5,72 км, а также участок проспекта Большевикова от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта протяженностью более пяти километров.

«В 2022 году мы планируем нарастить темпы ремонта дорог. На это заложили значительные средства», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в середине декабря в правительстве заявили о готовности выделить 9 млрд рублей на ремонт городских дорог. К федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» Петербург присоединился в прошлом году. В 2021 году восстановлено более 125 км дорог.

«В 2021 году город выполнил обязательства по нацпроекту в полном объеме — в нормативное состояние приведены 73% городских дорог. К 2024 году доведем этот показатель до 85% и будем его поддерживать до 2030 года», — добавил Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге отремонтировали более 125 км дорог в рамках нацпроекта