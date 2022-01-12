Владикавказ, , 17:17 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель антимонопольного управления. Им стал Алан Плиев, пишет «15-й Регион». Ранее он работал в газоснабжающей компании, исполняя обязанности заместителя генерального директора по реализации газа в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

О новом назначенце также известно, что ему 42 года. Он получил образование в Горском государственном аграрном университете по специальности «Юриспруденция». В последствии он закончил аспирантуру в Саратовской юридической академии, получив образование по специальности «Гражданское предпринимательское право».

«30 декабря 2021 года Алан Леванович Плиев вступил в должность исполняющего обязанности руководителя Северо-Осетинского УФАС России в соответствии с приказом ФАС России», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подтверждения о его утверждении в должности на официальном сайте пока нет.

В послужном списке Алана Плиева есть годы работы в региональном управлении Федеральной миграционной службы. Алану Плиеву присвоен классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса.