Москва, , 17:22 — REGNUM Федеральное устройство России является одной из причин того, что многие регионы испытывают дефицит финансовых ресурсов. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя заявление председателя экспертного клуба «Регион» Дмитрия Орлова.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время заседания клуба на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM Орлов высказал мнение, что в последнее время в России обострилось неравенство субъектов по социально-экономическим и финансовым показателям.

«В чем источник этой проблемы. Источником является наш омерзительный, укорененный глубоко в нашу повседневную жизнь федерализм. Я понимаю, что приверженцы светлой, абстрактной идеи федерализма считают, что ситуация с федерализмом у нас не так — центр слишком командует, а губернаторы имеют слишком мало прав и что нужно вернуться к той ситуации, которая была в девяностые, когда губернаторы были сильные. Но уже тогда люди в регионах говорили, что это проблема, а не решение», — сказал Колташов.

Решением же проблемы регионального неравенства может стать перевод модели государственного управления России в унитарную форму.

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