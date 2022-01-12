Бишкек, , 17:16 — REGNUM В настоящее время объем воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, которая является крупнейшим энергообъектом республики, составляет лишь 9 млрд 782 млн кубометров. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции» сегодня, 12 января.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также стало известно о том, что среднесуточный расход воды на Токтогульском водохранилище достигает 596 кубометров в секунду, а приток составляет только 139 кубометров.

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Как отмечает эксперт управления генерации и передачи энергии Национального энергохолдинга Киргизии Аскат Абылаев, на момент начала отопительного сезона запас воды на водохранилище при Токтогульской ГЭС составлял лишь 12 млрд кубометров.

«Для прохождения зимнего периода необходимо 8 млрд кубометров воды. Значит, к весне остается всего 4 млрд кубометров. Но, чтобы «Токтогулка» работала, необходимо не доводить ее до мертвого уровня воды, а это — 7 млрд кубометров», — цитирует эксперта госагентство «Кабар».

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