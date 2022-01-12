Волгоград, , 17:36 — REGNUM Свыше 1,4 млн человек сделали прививки от коронавируса в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе администрации региона.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вакцинацию прошли 87,5% человек от плана. Уровень ежедневной заболеваемости на протяжении двух месяцев снизился в 2,5 раза, а в 4,5 раза снизились объёмы госпитализации. В стационарах проходят лечение порядка 1,5 тысячи пациентов, что в 3,6 раза меньше, чем два месяца назад. В реанимациях находится около 150 человек.

В связи с положительной динамикой власти приняли решение о сокращении инфекционного коечного фонда с восьми тысяч до двух тысяч, при этом резерв коечного фонда поддерживается на уровне 25%.