Сеул, , 17:08 — REGNUM Поклонники творчества южнокорейской группы BLACKPINK требуют, чтобы коллектив «вернулся» с новыми песнями. На эту тему фанаты пишут посты в своих Twitter-аккаунтах 12 января.

Группа BLACKPINK Скриншот видео на YouTube

Пользователи за последние два дня опубликовали уже более 99 тыс. твитов со строчкой «WE WANT BLACKPINK COMEBACK». Хештег стал настолько популярен, что 12 января 2021 года он попал в раздел «Актуальное» соцсети.

ИА REGNUM напоминает, что группа BLACKPINK не выпускала треки в течение 2021 года, так как участницы коллектива были заняты продвижением сольных проектов. Последним релизом BLACKPINK стала песня Ice Cream, записанная летом 2020 года совместно с исполнительницей Селеной Гомес.

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