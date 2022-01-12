Челябинск, , 17:07 — REGNUM В Челябинске на металлолом отправили 180 старых автобусов. Об этом пишут СМИ.

Автобус

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Один из местных жителей обратил внимание на то, что рабочие разбирают и пилят транспортные единицы. Гражданин озадачился вопросом о том, что именно они уничтожают, и поделился своими мыслями в соцсетях.

В администрации Челябинска журналистам пояснили, что в металлолом были сданы старые автобусы, которые невозможно использовать на линиях общественного транспорта. Также чиновники добавили, что автопарк общественного транспорта города был существенно обновлён.