Ростов, Ярославская область, , 17:11 — REGNUM В Ростовском районе Ярославской области в селе Марково начали строить новую общеобразовательную школу. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Проект здания школы в селе Марково Ярославской области Yarregion.ru

Школу строят взамен старой, сгоревшей в 2018 году. Подрядчиком выступает ООО «РемСтройКомплект», сейчас он занимается раскрытием котлована.

«Старое здание после пожара, случившегося в 2018 году, восстановлению не подлежало, процесс обучения был организован во вторую смену в помещениях детского сада. Проект строительства нового учебного заведения получил поддержку в Министерстве сельского хозяйства России и реализуется в целях достижения результатов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Рад, что у ребят совсем скоро появится возможность получать знания в современных условиях», — рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Новое здание школы рассчитано на 55 учеников — с 5 по 9 класс. Согласно проекту, пространство в школе зонируют: в центре будут учебные кабинеты, актовый зал и медицинский кабинет. В левом крыле — спортзал, в правом — столовая, библиотека и администрация школы.

Стоимость работ составит 100 миллионов рублей. Из них 91 миллион выделен из федерального бюджета, 4 миллиона — из областного и ещё 5 из местного. Достроить школу планируют к концу года.