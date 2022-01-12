В Ярославской области начали строить новую школу
Ростов, Ярославская область, 12 января, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области в селе Марково начали строить новую общеобразовательную школу. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Школу строят взамен старой, сгоревшей в 2018 году. Подрядчиком выступает ООО «РемСтройКомплект», сейчас он занимается раскрытием котлована.
Новое здание школы рассчитано на 55 учеников — с 5 по 9 класс. Согласно проекту, пространство в школе зонируют: в центре будут учебные кабинеты, актовый зал и медицинский кабинет. В левом крыле — спортзал, в правом — столовая, библиотека и администрация школы.
Стоимость работ составит 100 миллионов рублей. Из них 91 миллион выделен из федерального бюджета, 4 миллиона — из областного и ещё 5 из местного. Достроить школу планируют к концу года.