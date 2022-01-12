Бухарест, , 17:05 — REGNUM Скандально известная депутат парламента Румынии, независимый сенатор Диана Шошоакэ была оштрафована румынским Национальным советом по борьбе с дискриминацией (НСБД) на 5000 леев ($1150) за публичное оскорбление чиновника и расистские высказывания. Об этом 12 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, несколько дней назад на заседании парламента Шошоакэ обрушилась с критикой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям при МВД Румынии Раеда Арафата, нецензурно обозвав его и его национальность.

«Заявления госпожи Шошоакэ расцениваются как открытая дискриминация, и должны быть наказаны в административном и даже уголовном порядке», — говорится в заявлении НСБД.

Напомним, ранее депутат была исключена из крупной региональной партии. Кроме того, в декабре 2021 года Шошоакэ была оштрафована на 500 леев ($114) за несоблюдение режима ношения медицинских масок в здании высшего законодательного органа страны.

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