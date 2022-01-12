Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Вакцинированная мэр Чикаго Лори Лайтфут сдала положительный тест на COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление политика в Twitter. Лайтфут пожаловалась на ощущение простуды, но заявила, что чувствует себя нормально.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут Wikipedia.org

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«Я продолжу работу из дома, следуя рекомендации CDC по изоляции. Напомню всем о необходимости пройти вакцинацию и сделать прививку, поскольку это единственный способ победить пандемию», — заявила мэр.

Отметим, что Лайтфут присоединилась к длинному списку политиков-демократов, заразившихся COVID-19. Начиная с декабря положительные тесты сдали Билл Паскрелл из Нью-Джерси, Айанна Прессли из Массачусетса, Александрия Окасио-Кортез из Нью-Йорка и сенатор Кори Букер из округ Нью-Джерси.

Напомним, что в декабре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга уклонилась от прямого ответа на вопрос о вспышке коронавируса в федеральном правительстве, заявив при этом, что 99% администрации президента США Джо Байдена полностью вакцинировано.

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