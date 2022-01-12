Москва, 12 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Регулярный сезон Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 может быть завершен досрочно из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в клубах-участниках. Об этом 12 января сообщило издание РИА «Новости».

Андрей Чудаев Матч КХЛ

«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растет. Лига может пересмотреть решение и приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы. Этим может объясняться и то, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста. «Автомобилисту» все еще не одобрили продажу билетов на завтрашний матч, хотя команда уже успешно прошла тестирование», — сообщает источник.

С начала 2022 года на неопределенный срок уже было перенесено 17 встреч, а новая дата была назначена лишь на один матч.