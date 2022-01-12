Москва, , 17:01 — REGNUM Диспропорция в социальных и экономических возможностях регионов России являются причиной многих проблем страны. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Бедность

«Где-то густо, как в Москве, где-то ужасно пусто, как в большей части регионов. Не решая вопрос неравенства, невозможно вообще решить те проблемы, о которых говорят — проблема бедности, неустроенности, непродолжительности жизни, оттока населения и тому подобное», — сказал Колташов.

Напомним, 12 января председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему ИА REGNUM заявил, что в последнее время в России обострилось неравенство субъектов по социально-экономическим и финансовым показателям.

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