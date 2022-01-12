Кострома, 12 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Костроме выбрали нового подрядчика, который будет достраивать станцию для сотрудников областной службы спасения. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Остановленная стройка на улице Лесной

Напомним, ранее строительством объекта на улице Лесной занималось общество «СтройСтандарт». Здание должно было сдано к 31 октября 2021 года, однако этого не произошло. За два месяца до окончания срока подрядчик расторг контракт, успев заложить фундамент здания.

Новый государственный контракт заключен с костромской фирмой «М11». Она занимается возведением коммерческого жилья. По данным портала госзакупок и сервиса «Rusprofile» подрядчиком по госконтрактам компания ранее не выступала.

Согласно условиям договора, здание с помещениями для работы и отдыха специалистов, кабинетом фельдшера и смотровой вышкой должны возвести до 30 марта текущего года. Финансирование проекта в размере 14,4 млн рублей осуществляется из регионального бюджета.

Отметим, что сейчас у спасателей областной «Службы спасения, ГО и ЧС» нет полноценного здания. Летом они базируются на дебаркадере на улице Лесной, а зимой переезжают в пристройку к общежитию на улице Костромской, где нет полноценного спортзала и скалодромов.