Кондинский район, Югра, , 16:57 — REGNUM В Югре арестован предприниматель, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя, из-за которого скончались девять жителей посёлка Кондинское. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дешёвая водка Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия

По версии следствия, в январе 2022 года в Кондинском продавался контрафактный алкоголь в одном из магазинов. Купив 8 и 9 января 2022 суррогатный алкоголь под видом водки, употребив эту жидкость с метанолом, шестеро мужчин и две женщины отравились и скончались. В больнице 11 января умер ещё один отравленный водкой житель Кондинского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Продавец магазина, где было продано суррогатное спиртное, помещена по решению суда под домашний арест.

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