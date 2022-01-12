Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM Прокуратура Нижегородской области наложила штраф в размере 10 млн рублей на местную компанию «ФСК», уличённую в совершении коррупционного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, директор «ФСК» передал руководителю ресурсоснабжающей организации незаконное вознаграждение в виде денег и материальных ценностей на общую сумму свыше 2,3 млн рублей — за создание условий для заключения договоров с этой фирмой.

Кроме того, в отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по статье «Коррупция». Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.