Бишкек, 12 января 2022, 16:55 — REGNUM Депутат Надира Нарматова предлагает говорить в парламенте Киргизии только на киргизском языке. Об этом она заявила на заседании законодательного собрания сегодня, 12 января.
Нарматова отметила, что среди 90 депутатов республиканского парламента нет ни одного русского, а потому можно использовать исключительно киргизский язык.
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«Мы киргизское государство, и государственный язык — киргизский. Мы должны ценить и уважать свой язык. Нам нужно в первую очередь уважать себя, а потом уже требовать этого с других», — подчеркнула она.
Напомним, что русский язык в Киргизии имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Русский язык — третий по числу носителей родной язык среди киргизстанцев и второй по числу владеющих им граждан.
Отметим также, что русские — это третья по численности национальная группа в Киргизии. В настоящее время в республике проживает порядка 341 тысячи русских, что составляет более 5% населения страны.
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