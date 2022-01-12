Бишкек, , 16:55 — REGNUM Депутат Надира Нарматова предлагает говорить в парламенте Киргизии только на киргизском языке. Об этом она заявила на заседании законодательного собрания сегодня, 12 января.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Нарматова отметила, что среди 90 депутатов республиканского парламента нет ни одного русского, а потому можно использовать исключительно киргизский язык.

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«Мы киргизское государство, и государственный язык — киргизский. Мы должны ценить и уважать свой язык. Нам нужно в первую очередь уважать себя, а потом уже требовать этого с других», — подчеркнула она.

Напомним, что русский язык в Киргизии имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Русский язык — третий по числу носителей родной язык среди киргизстанцев и второй по числу владеющих им граждан.

Отметим также, что русские — это третья по численности национальная группа в Киргизии. В настоящее время в республике проживает порядка 341 тысячи русских, что составляет более 5% населения страны.

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