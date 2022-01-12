Берлин, 12 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В связи со сложившейся ситуацией страна закупает у Румынии пять миллионов доз вакцин, сообщает 12 января издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным Института Роберта Коха, за последние стуки органы здравоохранения ФРГ зарегистрировали 80 430 случаев заболевания, ещё 384 пациента с COVID-19 скончались.

Средний показатель заболеваемости в стране за последние семь дней составил 407,5 случая на 100 000 человек.

«Трудно сказать, будут ли новые ограничения, введенные в стране, сдерживать рост инфекций ввиду широкого распространения нового варианта вируса», — заявил немецкий эксперт по инфекционным заболеваниям Лейф Эрик Сандер.

«Очевидно, что число случаев заражения растет», — отметил он, подчеркнув, что властям необходимо принять более эффективные меры по сдерживанию пандемии.