Вашингтон, 12 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В США в результате крушения медицинского вертолета в окрестностях Филадельфии пострадали четыре человека, включая младенца, сообщает 12 января Fox News.

PRT Meymaneh Вертолет

Начальник местного отделения полиции отметил, что пилот чудом сумел посадить падающий вертолет и избежать жертв.

Медицинский вертолет разбился 11 января в жилом пригороде Филадельфии. Спасательные бригады прибыли на место происшествия в течение нескольких минут.

На борту вертолета находились пилот, два члена экипажа и грудной ребенок. Полученные травмы не угрожают жизням пострадавших.

При этом причина крушения вертолета остается неясной.

Напомним, ранее полиция Лос-Анджелеса, Калифорния, успела вытащить пилота упавшего самолета Cessna за несколько секунд до того, как аппарат был сбит поездом, а обломки разлетелись во все стороны.