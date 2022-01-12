Казань, 12 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Порядка 4370 бездомных собак выловили с улиц Казани в 2021 году. Многих животных отлавливали благодаря жителям, которые замечали в городе безнадзорных собак и сообщали о них по телефону горячей линии, информирует мэрия.

Приют для животных

После вакцинации и стерилизации на прежние места обитания были отпущены 3534 собаки.

Во время новогодних праздников на горячую линию по отлову собак поступило 98 звонков, сформировано 65 заявок, так как часть сообщений дублируются.

После профилактических действий животные в течение 10 дней живут в карантинном корпусе. Далее собак выпускают на место отлова. На дожитие в приюте остаются агрессивные животные.

ИА REGNUM напоминает, в Казани летом 2021 года начал работать круглосуточный единый телефон для заявок на отлов бродячих собак. Звонки принимает робот и просит подробно описать место, где именно было замечено безнадзорное животное. После обработки сообщения направляют в специализированную организацию.

Читайте также: В Татарии заработал единый номер по сбору заявок на отлов бродячих собак

Читайте также: В Казани откроют мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак