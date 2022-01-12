Москва, 12 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 12 января на официальном сайте московского клуба объявили, что 23-летний хорватский центральный полузащитник Кристиян Бистрович перешел в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды.

ЦСКА

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и истечет 30 июня 2022 года. В соглашении также предусмотрена опция выкупа.

В прошлом сезоне Кристиян Бистрович уже выступал в турецкой Суперлиге. За «Касымпашу» хорватский футболист сыграл в двадцати матчах, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.

Бистрович выступает за ЦСКА с 12 января 2018 года после перехода из «Славена Белупо» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость хорвата, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.