Берлин, , 18:01 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости проведения всесторонних дебатов по вопросу о мерах сдерживания пандемии COVID-19, в том числе о возможном введении обязательной вакцинации в стране. Об этом сообщает 12 января издание Spiegel.

Франк-Вальтер Штайнмайер (сс) Jan Zappner. republica

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«Исключительная ситуация пандемии усиливает давление на государство, требуя незамедлительных действий, однако нам также следует взвесить все аргументы и учесть интересы каждого», — отметил президент.

Штайнмайер также назвал «полной чушью» утверждения о том, что пандемия коронавируса превратила Германию в диктатуру. По его словам, такие обвинения свидетельствуют о презрении к демократическим институтам и верховенству закона.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает призывы к введению обязательной вакцинации. Ожидается, что парламентарии начнут обсуждение данного вопроса в конце января.