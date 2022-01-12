Иерусалим, , 16:52 — REGNUM Пятая волна коронавируса приведет к миллионам заражений в Израиле, заявил премьер-министр Нафтали Беннет в обращении к народу вечером 11 января.

Нафтали Беннет Dovereconomy

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По словам Беннета, в других странах наблюдается похожая картина, ограничения не спасают от лавины заражений.

Тем не менее, правительство держит ситуацию под контролем, заверил Беннет. Кроме того, особое внимание уделяется пожилым гражданам. «Нет другого такого государства, которое бы защищало своих стариков так, как мы», — сказал премьер и призвал наиболее пожилых людей вести себя с предельной осторожностью.