Калуга, , 17:30 — REGNUM В Калужской области более 1800 человек в 2021 году прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография». Об этом 12 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты области Ларису Кулакову.

Повышение профессионального мастерства у поваров. Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области

Более 50% — те, кто обращался в центры занятости в целях поиска работы, порядка 40% — граждане старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста и женщины с детьми дошкольного возраста. В рамках национального проекта «Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в регионе осуществляли федеральные операторы «Ворлдскиллс Россия», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Томский государственный университет.

«Перечень востребованных образовательных программ был разнообразен и включал такие сферы, как экономика, промышленность, информационные технологии, медицина, образование. Наибольшим спросом у жителей области пользовались программы бухгалтерского учёта и налогообложения, веб-технологии, графический дизайн, кадровое администрирование, логистика, основы бережливого производства, парикмахерское искусство, специалист по государственным закупкам, таргетолог и SMM специалист, управление персоналом. В 2022 году реализация нацпроекта «Демография» для жителей Калужской области продолжится. Подать заявку на обучение можно будет с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» — отметила Лариса Кулакова.

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