Калуга, 12 января 2022, 17:30 — REGNUM В Калужской области более 1800 человек в 2021 году прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование в рамках национального проекта «Демография». Об этом 12 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты области Ларису Кулакову.
Более 50% — те, кто обращался в центры занятости в целях поиска работы, порядка 40% — граждане старше 50 лет, в том числе предпенсионного возраста и женщины с детьми дошкольного возраста. В рамках национального проекта «Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в регионе осуществляли федеральные операторы «Ворлдскиллс Россия», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Томский государственный университет.
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