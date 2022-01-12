Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Здание торгового комплекса «Сампсониевский», возведенного в прошлом веке, активно сносит строительная техника. Об этом 11 января сообщил один из очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

Снос здания

"На ул. Фокина брутально и технологично сносят здание советской текстильной фабрики, в которой потом десятилетиями располагались торговый центр, устроенный в европейском стиле, и офисы», — поделилась Olga B.

Она отметила отличительную особенность торгового комплекса — широкий выбор товаров и свободное пространство торговых залов. Женщина выразила грусть по утрате здания торгового комплекса. По её словам, он не сравнится с современными торговыми центрами и универмагами.

На освободившейся территории планируют построить жилой комплекс, рассчитанный на 590 квартир. Для реализации этого проекта в 2020 году компания «Статус» приобрела участок за 1 млрд рублей, сообщил «Деловой Петербург». Однако на территории участка имеется историческое здание, которое по закону не может быть снесено.

В связи с этим проект жилой застройки будет рассмотрен градостроительным советом Петербурга 14 января.