Берлин, , 17:54 — REGNUM Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу предстоит выступить на первом заседании парламента по вопросам его пребывания в должности и ответить на вопросы депутатов. Ожидается, что главное место в повестке займет пандемия коронавируса, сообщает 12 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Шольц провел первый брифинг в парламенте в качестве канцлера в декабре 2021 года, рассказав о планах своего правительства. Однако за последний месяц накопилось множество вопросов, в первую очередь касающихся мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сессия началась на фоне рекордного роста заболеваемости COVID-19 в Германии, суточный прирост инфицированных в стране впервые превысил 80 тысяч человек.

Ожидается, что за выступлением Шольца последуют дебаты о планах отдельных министерств в правительстве Германии, которые продлятся до 14 января.

Как и его предшественница Ангела Меркель, Шольц как глава правительства обязан отвечать на вопросы членов парламента три раза в год. Такие заседания обычно проводятся непосредственно перед Пасхой, летними каникулами и Рождеством.